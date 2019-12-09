Минэкономразвития хочет сделать пенсию неприкосновенной

Минэкономразвития готовит два проекта касательно взыскания долгов с россиян, сообщает DEITA.RU.

Так, первый проект должен стать запретом на взыскание долгов со страховых пенсий граждан. Второй же определяет необходимость оставлять прожиточный минимум при взыскании долга.

На сегодняшний день обозначается, что пенсия – один из видов дохода, с которого можно удерживать налоги, выплачивать банковские долги, штрафы и платежи по КУ. Долги на текущий момент нельзя удержать только за различные соцвыплаты.

Теперь «неприкосновенными» собираются сделать и страховые пенсии по старости, обеспечение военных пенсионеров и пособия по временной нетрудоспособности.

«Право на пенсию и соцобеспечение сегодня гарантирует Конституция РФ. Но взыскание долгов с пенсий, по сути, делает эти соцгарантии незначительными», - подчеркивают авторы законопроекта.

Александра Маслова