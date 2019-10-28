Минэкономразвития не введет «налог Чубайса»

В Российской Федерации не будет вводиться углеродный налог, который накануне предложил глава Роснано Анатолий Чубайс, сообщает DEITA.RU. Письмо замглавы Минэкономразвития Михаила Расстригина в правительство, подтверждающее это, находится в редакции РБК, заявили в информагентстве.

Рассматривая замечания сопутствующих министерств относительно проекта закона о государственном регулировании выбросов парниковых газов, Минэкономразвития отклонило предложение Чубайса о введение углеродного налога, который автоматически повысил бы тарифы ЖКХ.

Чубайс внес свое предложение на Петербургском экономическом форуме, который прошел в июне текущего года. Там он заявил, что такой налог мог бы снизить промышленные выбросы. В целом с такой риторикой длительное время были согласны в Минэкономразвития. Однако, в разрабатываемом проекте закона, который был подготовлен с целью присоединения России к Парижскому соглашению о климате, отмечалось, что налог будет введен только через пять лет, как сам закон вступит в силу.

На данный момент от как таковой идеи углеродного налога никто не отказывается, но Минэкономразвития предлагает вернуться к данной теме после того, как система отчетности и мониторинга выбросов парниковых газов будет запущена.

На данный момент скорректированный законопроект направлен в правительство.

Екатерина Брязгунова