Специалисты министерства скорректировали прогноз по доходам, сообщает DEITA.RU.



Министерство экономического развития скорректировало прогноз на текущий и будущий год. Как стало известно РБК, по итогам 2019 года планируется нулевой рост располагаемых доходов населения. в предыдущей версии документа был рост в 1%.

Кроме того, снижена оценка роста ВВП страны: с 2% до 1,7%. Также снижен прогноз по инфляции до 3% (ранее значило 3,8%).

Одна из важных черт российской экономики сейчас – бум потребительского кредитования. В последний раз такое наблюдалось в 2012-2013 годах. Этот факт заставляет ЦБ держать повышенную ставку. Это, в свою очередь, не дает возможности снижать проценты по ипотеке.

Елена Миронова