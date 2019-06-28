Минэкономразвития хочет бороться с теневой экономикой, заглядывая гражданам в карманы в поисках доходов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

В Ведомстве предлагают следить за доходами физлиц. Заместитель директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России Бэлла Панина выступила за введение систем контроля над расходами, но предложила проработать детали вопроса. Сейчас идея сырая, по ее мнению.

Однако первый шаг Минэкономразвития озвучивает: контролировать расходы и доходы граждан.

Анастасия Туркова