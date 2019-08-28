Оборот минеральной воды в России будут контролировать строже, сообщает DEITA.RU.

На сайте нормативных правовых актов появился проект постановления правительства о проведении эксперимента с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года по маркировке минеральной и питьевой воды.

Контролировать его осуществление будет Минпромторг. Принимать участие в эксперименте будут на добровольной основе. Его участниками станут производители, импортёры и организации оптовой и розничной торговли.

Проект разработан в том числе во исполнение рекомендаций Совета Федерации о целесообразности введения системы маркировки минеральной воды.

С инициативой проведения эксперимента выступили и крупные участники оборота безалкогольных напитков, говорится в пояснении к проекту.

Дмитрий Шевченко