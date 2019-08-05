Российская минеральная вода изготавливается с нарушениями, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Роспотребнадзор.

На рынок ушло больше тридцати тонн некачественной минералки с начала 2017 года и по июнь текущего. Обязательные требования, по мнению ведомства, не были соблюдены в 300 тысячах партиях минералки. Нарушения найдены в том числе в маркировке упаковок.

Впрочем, для граждан создана система оперативного оповещения о некачественной продукции на ресурсе ГИР ЗПП. С помощью нее территориальные органы могут среагировать на появление брака и не допустить его в продажу.

Роспотребнадзор предлагает засчитывать минеральную воду как отдельный продукт, маркировать ее и таким образом эффективнее отслеживать бракованную продукцию.

Анастасия Туркова