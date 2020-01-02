Новости
Роспотребнадзор отбирает у школьников Приморья снюс
2 Январь 2020, 16:15
ВОЗ поставил под сомнение пользу рассола
2 Январь 2020, 15:45
Пьяный приморец вылетел во Владивосток, а проснулся на Камчатке
2 Январь 2020, 15:15
Рост детской заболеваемости зафиксировали в России
2 Январь 2020, 14:45
Стало известно, как избежать штрафа при езде без ремня безопасности
2 Январь 2020, 14:15
Обиженный водитель расстрелял машину с матерью с ребенком
2 Январь 2020, 13:45
Цены на автомобили резко «взлетели» в России
2 Январь 2020, 13:15
Раскрыты народные способы борьбы с алкогольным отравлением
2 Январь 2020, 12:45
Минеральная вода сгубила мужчину в новогоднюю ночь
В ночь с 31 декабря на 1 января россиянин получил смертельное ранение ножом из-за желания утолить жажду после новогоднего застолья, сообщает DEITA.RU.
Согласно информации, полученной от представителей областного саратовского СУ СК РФ, новогоднее происшествие случилось в Аркадаке. Примерно во втором часу ночи местный житель купил в ближайшем к дому круглосуточном магазине бутылку минеральной воды и задержался возле кассы в беседе с продавцом.
Одновременно с тридцатилетним потерпевшим покупки в супермаркете совершал тридцати восьмилетний мужчина, имевший за плечами неоднократную судимость. Неизвестно, чем первый покупатель не понравился «бывшему сидельцу», но, по сообщению следствия, между покупателями случился конфликт, зачинщиком которого стал тот самый ранее судимый мужчина.
«После крайне агрессивных нападок фигурант дела достал нож, ранил первого покупателя и скрылся с места происшествия», - рассказали в СК РФ отметив, что после инцидента в магазин была оперативно вызвала бригада медиков скорой помощи, но раненый скончался от полученных травм по дороге в больницу.
Покупателя с ножом задержали по «горячим следам» по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Заведено уголовное дело. В ближайшее время суд изберет меру наказания для конфликтного саратовца.
Екатерина Цой