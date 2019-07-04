Минфин придумал, как сбить цену на авиационный керосин для авиакомпаний, сообщает DEITA.RU.



После «Прямой линии» Владимир Путин потребовал от Минфина разработать стратегию снижения цен на авиационный керосин. Он потребовал сделать это как можно быстрее, пишет «Российская газета». Дело в том, что из-за высоких цен на авиационное топливо в России дорого стоят и авиабилеты (30% цены - затраты на топливо).

Глава Министерства финансов Антон Силуанов рассказал, как ведомство планирует сдерживать рост цен на авиабилеты: субсидировать авиакеросин. Минфин разработал схему компенсаций. Так, государство из нефтегазовых доходов бюджета будет компенсировать авиакомпаниям разницу между реальной стоимостью топлива и фиксированной ставкой 48 300 рублей за тонну. Выплачивать планируют 75% разницы в этом году и 68% в следующем от ставки в 50 700 рублей.

Сейчас цены на авиационный керосин в России сильно разнятся в зависимости от региона. Например, в Ямало-Ненецком АО тонна стоит около 69 тысяч рублей, а в среднем по стране - 53 500 рублей за тонну.

Елена Миронова