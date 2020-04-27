Минфин готов поддержать россиян деньгами

В случае продолжения эпидемии коронавируса российские финансовые власти будут готовы оказать денежную помощь жителям страны, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, у государства сейчас достаточно ресурсов для того, чтобы поддерживать граждан столько времени, сколько потребуется.

Министр также подчеркнул, что власти готовы потратить любое количество денег для поддержания здоровья и жизни людей, сколько бы их не потребовалось.

Силуанов отметил, что несмотря на то, что подобная помощь уже довольно дорого обходится российскому бюджету, в случае продления ограничительных мер по самоизоляции, её придётся оказывать.

Для этого Минфин возьмёт около 2 триллионов рублей из ФНБ, а также привлечёт около 1 триллиона рублей дополнительных заимствований. Сокращать остальные запланированные расходы бюджета при этом не планируется.