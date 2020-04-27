telegr wh call

Новости

Стало известно, будут ли повышать штрафы за нарушение ПДД

27 Апрель 2020, 11:15

Россияне начнут платить за лай собак и вой «сигналки»

27 Апрель 2020, 10:45

Минфин готов поддержать россиян деньгами

27 Апрель 2020, 10:15

Российские военные массово заразились коронавирусом

27 Апрель 2020, 09:45

Синоптики уточнили прогноз погоды на понедельник

27 Апрель 2020, 09:15

«Делороссы»: «Качество и цены на топливо – фактор развития экономики региона»

27 Апрель 2020, 09:00

Белухи из «китовой тюрьмы» резвятся на свободе – видео

27 Апрель 2020, 08:15

О потеплении и солнце рассказал Кубай приморцам

27 Апрель 2020, 07:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Минфин готов поддержать россиян деньгами

силуанов

Гражданам могут выделить столько денег, сколько нужно

В случае продолжения эпидемии коронавируса российские финансовые власти будут готовы оказать денежную помощь жителям страны, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, у государства сейчас достаточно ресурсов для того, чтобы поддерживать граждан столько времени, сколько потребуется. 

Министр также подчеркнул, что власти готовы потратить любое количество денег для поддержания здоровья и жизни людей, сколько бы их не потребовалось. 

Силуанов отметил, что несмотря на то, что подобная помощь уже довольно дорого обходится российскому бюджету, в случае продления ограничительных мер по самоизоляции, её придётся оказывать.

Для этого Минфин возьмёт около 2 триллионов рублей из ФНБ, а также привлечёт около 1 триллиона рублей дополнительных заимствований. Сокращать остальные запланированные расходы бюджета при этом не планируется.

Читайте также:

Путин расскажет россиянам о новых перспективах по коронавирусу на следующей неделе

Роспотребнадзор назвал минимальные сроки продления самоизоляции

Власти расскажут, как вести себя на майских праздниках

Дмитрий Шевченко

Популярное

Плюс 24 заболевших: новые случаи коронавируса в Приморье

Главврач выпала из окна посреди совещания по коронавирусу

Роспотребнадзор назвал минимальные сроки продления самоизоляции

Собчак рассказала об отношениях с крабовым королем
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...