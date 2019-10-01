Минфин хочет брать налоги с новой категории граждан

В ближайшее время депутаты Госдумы рассмотрят проект изменени в налоговую политику России, сообщает DEITA.RU.



Министерство финансов РФ накануне внесло в Госдуму проект изменений в систему налогообложения в стране в 2020 и плановых 2021 и 2022 годах. О том, что именно хотят поменять в Минфине, стало известно РБК.

Одно из важнейших изменений – срок, после которого гражданин перестает считаться налоговым резидентом России. Сейчас достаточно провести в стране менее 183 дней в год, чтобы не платить налоги и не отчитываться в налоговую. Этим, как считают в Минфине, часто пользуются бизнесмены.

Теперь, если, конечно, Госдума примет все изменения, никаких сроков давности не будет: если в России есть недвижимость и экономические и личные связи, налоги платить придется.

Еще одна сторона этих новшеств – любой человек будет автоматически считаться налоговым резидентом РФ, если проведет здесь более 90 дней.

Кроме того, вернуть уехавших из России бизнесменов, по мнению главы Минфина Антона Силуанова, поможет выравнивание НДФЛ для резидентов и нерезидентов. Для последних предлагается установить этот налог на уровне 13%.

Еще ряд изменений коснется малого и среднего бизнеса:

Предлагают отменить подачу налоговых деклараций для ИП, которые установили онлайн-кассы и работают по УСН.

У предпринимателей, работающих по УСН, но превысивших порог максимального дохода или количества сотрудников, предлагают сделать переходный период.

Разрешить самозанятым самостоятельно платить взносы в ПФР. Сейчас из-за минимального процента государство может гарантировать только минимальную страховую пенсию по старости.

Елена Миронова