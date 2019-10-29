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Минфин и ЦБ озвучили правила пенсионной реформы
Законопроект представили публике, сообщает DEITA.RU.
Представители ЦБ и Минфина завершили работу над проектом закона о новой системе накопления пенсий – ГПП (гарантированный пенсионный план). Об этом сообщает РИА Новости.
Так, россияне смогут сами копить на пенсию – об этом говорилось уже давно. Однако на презентации были озвучены новые интересные условия участия в программе.
Прежде всего, отмечается, что вступление в ГПП будет добровольным, устанавливать размер отчислений можно будет самостоятельно, а менять сумму можно будет постоянно.
При этом, те россияне, которые будут перечислять 6% от зарплаты, будут освобождены о уплаты налогов на доходы на физлиц.
Еще одна новинка касается работодателей. Если они будут софинансировать взносы сотрудников, их ждет поблажка: льгота в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль. Также доступен социальный вычет, если гражданин переводит в ГПП более 6% от зарплаты.
Кроме того, все накопления будут страховаться как депозиты в банке, их можно будет передать по наследству. При сложных жизненных обстоятельствах деньги можно будет получить досрочно. Еще одно нововведение: получать накопительную часть пенсии можно будет через 30 лет после начала взносов.
Елена Миронова