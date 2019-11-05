Минфин назвал результат мучений россиян

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налог

Меньше денег в карманах граждан принесли большие доходы в бюджет страны, сообщает DEITA.RU.

Министерство финансов России подсчитало, к чему привело увеличение НДС в начале 2019 года. Как пишет РБК, такой непопулярный в народе шаг принес в бюджет огромные поступления.

Так, по данным Минфина, с начала года повышение налога даст бюджету более двух триллионов рублей. Эта информация опубликована в проекте бюджета на будущий год.

В планах ведомства в 2020 году получить от НДС 639 млрд рублей, в 2021 году – 689 млрд рублей. Эксперты рассчитали, что рост дополнительных поступлений в российскую казну составит более 7%. Эта цифра превысит инфляцию.

Напомним, НДС в России подняли с 1 января 2019 года. Сейчас налог составляет 20%, ранее он был на уровне 18%.

Елена Миронова

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