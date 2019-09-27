Минфин назвал условия повышения стоимости ОСАГО

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Водители, совершающие грубы нарушения правил дорожного движения, будут платить больше, чем их ответственные коллеги, сообщает DEITA.RU. Кому из автомобилистов придется покупать полис ОСАГО за большие средства, рассказали в Минфине.

Главное, что отметили в ведомстве, фиксации грубого нарушения камерой дорожного наблюдения будет недостаточно, чтобы увеличить стоимость ОСАГО. Необходимо, чтобы любителя опасной езды остановил сотрудник ГИБДД и зафиксировал грубое нарушение.

По мнению замминистра финансов Алексей Моисеев, данная мера необходима, чтобы страховку привязывать не к автомобилю, а к конкретно взятому водителю. Ведь в машине может находить любой человек, а не владелец и не страхователь.

Кроме того, если система бонус-малус будет сохраняться не за автомобилем, а за водителем, гражданам станет проще менять страховую компанию.

Напомним, появление коэффициента, значительно удорожающего страховку, а России не за горами. Уже 15 октября Государственная Дума рассмотрит в первом чтении проект закона об индивидуальном расчете тарифа ОСАГО.

Екатерина Брязгунова

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