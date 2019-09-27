Минфин назвал условия повышения стоимости ОСАГО

Водители, совершающие грубы нарушения правил дорожного движения, будут платить больше, чем их ответственные коллеги, сообщает DEITA.RU. Кому из автомобилистов придется покупать полис ОСАГО за большие средства, рассказали в Минфине.

Главное, что отметили в ведомстве, фиксации грубого нарушения камерой дорожного наблюдения будет недостаточно, чтобы увеличить стоимость ОСАГО. Необходимо, чтобы любителя опасной езды остановил сотрудник ГИБДД и зафиксировал грубое нарушение.

По мнению замминистра финансов Алексей Моисеев, данная мера необходима, чтобы страховку привязывать не к автомобилю, а к конкретно взятому водителю. Ведь в машине может находить любой человек, а не владелец и не страхователь.

Кроме того, если система бонус-малус будет сохраняться не за автомобилем, а за водителем, гражданам станет проще менять страховую компанию.

Напомним, появление коэффициента, значительно удорожающего страховку, а России не за горами. Уже 15 октября Государственная Дума рассмотрит в первом чтении проект закона об индивидуальном расчете тарифа ОСАГО.

Екатерина Брязгунова