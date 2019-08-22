Финансовые власти страны выступили против повышения возраста продажи спиртного, сообщает DEITA.RU.

Министерство финансов России не поддержало предложенный ранее запрет на отпуск в магазинах алкогольных напитков граждан младше 21 года.

В ведомстве отметили, что право на покупку спиртного с 18 лет закреплено в конституции России и означает то, что с этого возраста человек сам вправе решать хочет он покупать крепкие напитки или нет.

Позицию Минфина поддержал президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев, отметив, что обязанности, ответственность и право выбора неразделимы.

Ранее с Министерством здравоохранения, которое и выступило инициатором такого запрета, также не согласились коллеги из многих других профильных ведомств, включая Минэкономразвития, а также ряда других министерств.

Дмитрий Шевченко