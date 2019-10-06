Минфин объяснил, что делать с китайскими рабочими

Китайских рабочих в России стало столь много, что Минфин выпустил специальное разъяснительное письмо, сообщает DEITA.RU.

Облагается ли зарплата временно пребывающих граждан Китайской Народной Республики на территории РФ страховыми взносами, разъяснил Минфин специальным письмом.

По объяснению ведомства, вопросы социального страхования (обеспечения) граждан Китая Соглашение между Правительством РФ и Правительством КНР о временной трудовой деятельности граждан РФ в КНР и граждан КНР в РФ не регулирует, и, следовательно, к ним в этой части применяется законодательство страны пребывания, то есть законодательство России.

Таким образом, граждане КНР, временно пребывающие на территории РФ и работающие по трудовым договорам, заключенным с российской организацией, не подлежат обязательному пенсионному страхованию и обязательному медицинскому страхованию в РФ, но подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности.

Следовательно, с выплат и иных вознаграждений, начисляемых плательщиком страховых взносов в их пользу, страховые взносы на ОПС и на ОМС не уплачиваются, а страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности уплачиваются по тарифу 1,8 % в пределах установленной предельной величины базы по данному виду страхования.

Накануне в распоряжении Федерации профсоюзов Приморского края оказался любопытный документ. Речь идет о копии трудового договора "Китайская компания коммуникаций и строительства" - подрядчика, который ведет работы в Большом Камне с работником по специальности «каменщик». В условиях оплаты труда китайского рабочего прописан должностной оклад 128 462 рубля и размер заработной платы с учетом 30-процентного районного коэффициента - 167 000 рублей (до удержания НДФЛ). То есть на руки такой рабочий получает более 145 тысяч рублей.

Дмитрий Санников