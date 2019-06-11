Минфин дал объяснение снижению реальных доходов россиян, сообщает DEITA.RU

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в своем отчете в Госдуме заявил, что с учетом инфляции россияне беднеют. Снижаются доходы даже несмотря на то, что поднялись на 1,3 процента реальные зарплаты и соцвыплаты.

Как говорит министр, здесь играют роль два фактора: увеличившаяся закредитованность потребителей и сократившийся теневой фактор экономики.

При этом в минфине все равно ждут, что доходы россиян будут расти.

Анастасия Туркова