Минфин обяжет россиян вносить процент с МРОТ для пенсии

Взнос в размере одного процента от минимального размера оплаты труда россияне, вероятно, будут перечислять в систему гарантированного пенсионного продукта, сообщает DEITA.RU.

Министерство финансов определилось с размером взноса в систему гарантированного пенсионного продукта (ГПП), как отмечает «Коммерсант». Размер взноса определялся в рамках публичного обсуждения закона о ГПП.

Стоит отметить, что в текущем году МРОТ составляет 11 280 рублей. Со следующего года минимальный размер оплаты труда повысят до 12 130 рублей, Владимир Путин уже подписал соответствующий закон.

Для того чтобы перевести свои пенсионные накопления в систему ГПП, необходимо на протяжении полугода каждый месяц отчислять 1% от МРОТ.

Таким образом, исходя из размеров текущего показателя МРОТ, россиянину нужно будет в течение полугода перечислить в ГПП 679 рублей. А средства обязательного пенсионного страхования будут переведены в тот негосударственный пенсионный фонд, где россиянин формирует гарантированный пенсионный продукт.

В рамках обсуждения ГПП были выдвинуты предложения и о создании фиксированной суммы для отчисления. Речь шла о 350, и даже ста рублях. Кроме того, было предложено и отчислять в ГПП 1% от зарплаты. По итогам обсуждения Министерство финансов остановилось на показателе 1% от МРОТ.

Стоит отметить, что в Ассоциации НПФ опасаются, что заинтересованные лица смогут профинансировать обязательный платёж, для того чтобы перевести россиянина в угодный ему НПФ. Это в свою очередь может повлечь за собой глобальный передел рынка.

Софья Корф