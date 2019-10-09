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19 Август 2019, 19:45

Минфин опять меняет систему налогообложения

силуанов

Пока ведомство только стоит планы, сообщает DEITA.RU.

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил о том, что ведомство намерено пеерсмотреть систему налогообложения. Как пишет РИА Новости, речь идет о взимании налогов с цифровых компаний.

По словам Силуанова, Россия может взять пример с других стран. Такое заявление вице-пермьер сделал на заседании правления РСПП.

Пока точно неизвестно, как именно будут менять систему. Однако ведомство хочет взимать налог  с прибыли компаний там, где физически находятся ее клиенты.

Ранее сообщалось о том, что Валентина Матвиенко предложила ввести новый налог по всей России. Речь идет о распространении регистрации в качестве самозанятых по всем российским регионам. Этот эксперимент отлично себя зарекомендовал.

Елена Миронова

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