Минфин опять меняет систему налогообложения

Пока ведомство только стоит планы, сообщает DEITA.RU.



Глава Минфина России Антон Силуанов заявил о том, что ведомство намерено пеерсмотреть систему налогообложения. Как пишет РИА Новости, речь идет о взимании налогов с цифровых компаний.

По словам Силуанова, Россия может взять пример с других стран. Такое заявление вице-пермьер сделал на заседании правления РСПП.

Пока точно неизвестно, как именно будут менять систему. Однако ведомство хочет взимать налог с прибыли компаний там, где физически находятся ее клиенты.

Ранее сообщалось о том, что Валентина Матвиенко предложила ввести новый налог по всей России. Речь идет о распространении регистрации в качестве самозанятых по всем российским регионам. Этот эксперимент отлично себя зарекомендовал.

Елена Миронова