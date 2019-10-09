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Минфин опять меняет систему налогообложения
Пока ведомство только стоит планы, сообщает DEITA.RU.
Глава Минфина России Антон Силуанов заявил о том, что ведомство намерено пеерсмотреть систему налогообложения. Как пишет РИА Новости, речь идет о взимании налогов с цифровых компаний.
По словам Силуанова, Россия может взять пример с других стран. Такое заявление вице-пермьер сделал на заседании правления РСПП.
Пока точно неизвестно, как именно будут менять систему. Однако ведомство хочет взимать налог с прибыли компаний там, где физически находятся ее клиенты.
Ранее сообщалось о том, что Валентина Матвиенко предложила ввести новый налог по всей России. Речь идет о распространении регистрации в качестве самозанятых по всем российским регионам. Этот эксперимент отлично себя зарекомендовал.
Елена Миронова