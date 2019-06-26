Стоимость авиаперевозок постараются удержать в рамках роста инфляции, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Руководитель департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов Алексей Сазанов рассказал о том, каким образом должно контролироваться повышение цены на авиабилеты.

По его словам, подорожание воздушных путешествий не должно превышать темпы роста инфляции. Для того, чтобы это правило воплотилось в жизнь, профильное ведомство собирается поговорить с ключевыми авиакомпаниями.

Сазанов также отметил, что немаловажным фактором, влияющим на стоимость билетов является рост цен на керосин, который используется в качестве топлива для самолётов.

Ранее стало известно, что российские авиакомпании только с начала года потерпели 45,3 миллиарда рублей убытков из-за высокой стоимости топлива.

Дмитрий Шевченко