Минфин отберет айфоны у чиновников

Российских чиновников могут оставить без обеспечения «статусными» гаджетами за государственный счет. В Минфине решили, что на бесполезные для работы «хотелки» чиновников разных ведомств выделяется слишком много денег, а потому в Госдуму было отнесено предложение по ограничению стоимости «рабочих» гаджетов в зависимости от статуса чиновника. Об этом сообщает DEITA.RU.

Итак, согласно инициативе ведомства, руководители федеральных органов власти могут рассчитывать на «рабочий подарок» от государства в виде смартфона не дороже пятнадцати тысяч рублей, планшета - до шестидесяти тысяч рублей, ноутбука - до ста тысяч рублей. На оплату сотовой связи и мобильного интернет из госказны ежемесячно будет выделяться «всего» четыре тысячи рублей. Помощников высокопоставленных чиновников еще сильнее «обделили» в обеспечении электронными девайсами: телефон - не дороже десяти тысяч рублей, планшет- пятидесяти, ноутбук - восьмидесяти. Раз в месяц баланс гаджетов будет пополняться на две тысячи рублей.

Таким образом, вместо навороченного «айфона» чиновники получат средненького «азиата» - смартфон, китайского или корейского производства, устаревший «яблочный» или хороший корейский планшет и «игровой» ноутбук.

Глядя на «лимит» по закупке планшетов и ноутбуков так и напрашивается вопрос, а какие счета чиновники обычно «выставляют» государству в рамках обеспечения гаджетами? Ответ - в последнем громком скандале в облдуме Иваново. Некоторое время назад ОНФ отменила закупку флагманов Apple iPhone Xs Max за сто двенадцать тысяч рублей ведомства для обеспечения «необходимой для качественного выполнения рабочих задач», почему-то, членов Совета Федерации РФ.

Отмечается, что инициатива Минфина призвана устранить законодательную дыру в области государственных закупок в целях обеспечения должностных лиц современной техникой. Проект постановления уже рассматривается депутатами Госдумы.

Екатерина Цой