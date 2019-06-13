Ввести минимальную розничную цену на пиво власти не захотели, сообщает DEITA.RU. «Ведомости» передают, что Минфин не станет принимать такое решение.

Замминистра финансов Илья Трунин заявил, что нецелесообразно устанавливать нижний порог цен на розничную торговлю пивом, когда нет лицензии на розничные продажи. В Минфине посчитали, что при отсутствии отлаженной системы администрирования нужно действовать иначе. Однако окончательное решение они еще не приняли. Обсуждение ведется: крупные участники рынка выступили за то, чтобы оставить все, как есть, а небольшие предпочли бы установить планку, о которой и шла речь выше.

Напомним, что не так давно шла речь об установлении минимальной стоимости пива в семьдесят семьдесят пять рублей для розничной продажи.

Анастасия Туркова

