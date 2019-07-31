Главный фактор, который потребуется для ухода от долларовой зависимости - время, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Директор департамента министерства финансов России по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев заявил изданию о том, что отказ от доллара потребует больших усилий.

В частности, чтобы наладить полноценную систему расчётов между Европой и Китаем, потребуется глобальная перестройка всей нынешней глобальной экономической системы.

Главным козырем доллара продолжает оставаться его ликвидность и, как следствие, распространённость и удобство в расчётах. При этом, никаких других валют в таких же объёмах нет в государственных бюджетах и торговых расчётов по всему миру.

Таким образом, по мнению Тимофеева, придётся подождать ещё не один год пока доллар перестанет быть актуальной и привлекательной валютой на мировой арене.

Дмитрий Шевченко