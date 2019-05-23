В российском финансовом ведомстве озвучили ценную рекомендацию для представителей среднего класса, сообщает DEITA.RU.



По мнению замминистра Алексея Моисеева, пополнить кошельки среднестатистических россиян поможет работа на фондовых рынках.

«Люди начинают присматриваться к фондовому рынку ввиду отсутствия других альтернатив, которые могли бы дать быстрый и высокий доход», - сказал он.

Чиновник вангует значительный рост объема финансовых операций на фондовых рынках от «средних россиян» в ближайшие годы. Более того, он уверен, что сейчас общество находится на старте перед рывком в этой области.

Что же манит россиян на биржах? Операции позволяют получить многократную прибыль. Акции можно быстро покупать и продавать, чего нельзя сказать, например, о той же недвижимости. Рядовой россиянин может купить акции, облигации, векселя и тому подобное. А затем - выгодно их перепродать.

Для овладения этой наукой существует масса курсов. Фактически, людей учат заниматься спекуляцией. «Купил-дешевле, продал – дороже». На фондовых рынках собираются продавцы и покупатели, а вовлечены в это дело «простые россияне» являются посредниками, имеющими свою долю со сделок.

Конечно, для грамотного руления в этом океане ценных бумаг требуется не только хорошее обучение, но и какая-то «чуйка» ситуации. Если хлопать ушами, можно серьезно провалиться. Однако Минфин в финансовой грамотности россиян уверен.

Рекомендация денежного министерства звучит двояко - с одной стороны, это учит людей соображать в современных экономических процессах и зарабатывать деньги из воздуха. С другой, фактически людей подстрекают к валютной спекуляции.

Василий Кучин