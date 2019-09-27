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Минфин разрешил тотальную слежку за россиянами
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В Минфине РФ заявили, что расходы каждой российской семьи должны находиться под контролем налоговой службы. Об этом сообщает DEITA.RU.
Лишить россиян права самостоятельно распоряжаться своими деньгами предложила заместитель главного финансового ведомства страны Татьяна Нестеренко во время одного из своих выступлений на публике.
По словам чиновника, работа по созданию специального контролирующего расходы всех граждан страны ресурса запущена. В свое оправдание Нестеренко отметила, что тотальная финансовая слежка будет установлена над всеми россиянами без исключения: от рядовых граждан до высокопоставленных чиновников.
Высказывание замглавы Минфина подтверждает и рассматриваемый депутатами Госдумы законопроект, подразумевающий появление спецресурса, содержащей в себе всю личную информацию о каждом россиянине. Сообщается, что персональные данные граждан уже пополняют информационную базу ресурса еще официально не запущенного ресурса.
Екатерина Цой