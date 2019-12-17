telegr wh call

Новости

Минфин вносит поправки в пенсионную реформу

17 Декабрь 2019, 02:00

За что оштрафуют девушек, сказал глава ГИБДД

17 Декабрь 2019, 01:15

Принимать оплату по картам обяжут почти все магазины

17 Декабрь 2019, 00:30

Появятся ли курилки в поездах, сказали в РЖД

16 Декабрь 2019, 23:45

Рогозин вызывает лифт на Луну

16 Декабрь 2019, 23:15

Москва вывезет тонны мусора в регионы

16 Декабрь 2019, 22:43

Стоимость обучения в университетах изменится

16 Декабрь 2019, 22:15

Треть бюджета на еду: эксперт сказал, когда это закончится

16 Декабрь 2019, 21:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Минфин вносит поправки в пенсионную реформу

Бедность

Ведомство придумало два новых ограничения для будущих пенсионеров, сообщает DEITA.RU.

Министерство финансов России подготовило две поправки в новую систему накопления пенсий – гарантированный пенсионный план. Как рассказал в интервью РБК заместитель главы ведомства Алексей Моисеев, после внесения изменений проект сразу опубликуют на портале.

Так, первое изменение в ГПП, анонсированное Минфином, установка минимального взноса. Предлагается сделать невозможным перевод меньше 100 рублей, чтобы «люди не впадали в крайности».

Второе изменение – полугодовой период охлаждения после перехода в ГПП из обязательного пенсионного страхования. После написания заявления человеку дадут полгода на размышления.

Елена Миронова

Читайте также:

Официально: что изменят в пенсионной реформе

Россияне могут забыть про пенсии

Почти 200 тысяч рублей будут получать россияне в 2020 году

Популярное

Власти избавятся от Почты России

«Ваш счет заблокирован»: закон Поклонской приняла Госдума

Снег из Китая идет на Приморье

Берегитесь: в магазинах стали обманывать по-новому
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: Сделать ли 31 декабря выходным?
Голосовать
Загрузка...