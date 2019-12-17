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Минфин вносит поправки в пенсионную реформу
Ведомство придумало два новых ограничения для будущих
пенсионеров, сообщает DEITA.RU.
Министерство финансов России подготовило две поправки в новую систему накопления пенсий – гарантированный пенсионный план. Как рассказал в интервью РБК заместитель главы ведомства Алексей Моисеев, после внесения изменений проект сразу опубликуют на портале.
Так, первое изменение в ГПП, анонсированное Минфином, установка минимального взноса. Предлагается сделать невозможным перевод меньше 100 рублей, чтобы «люди не впадали в крайности».
Второе изменение – полугодовой период охлаждения после перехода в ГПП из обязательного пенсионного страхования. После написания заявления человеку дадут полгода на размышления.
Елена Миронова