Минфин вносит поправки в пенсионную реформу

Ведомство придумало два новых ограничения для будущих пенсионеров, сообщает DEITA.RU.



Министерство финансов России подготовило две поправки в новую систему накопления пенсий – гарантированный пенсионный план. Как рассказал в интервью РБК заместитель главы ведомства Алексей Моисеев, после внесения изменений проект сразу опубликуют на портале.

Так, первое изменение в ГПП, анонсированное Минфином, установка минимального взноса. Предлагается сделать невозможным перевод меньше 100 рублей, чтобы «люди не впадали в крайности».

Второе изменение – полугодовой период охлаждения после перехода в ГПП из обязательного пенсионного страхования. После написания заявления человеку дадут полгода на размышления.

Елена Миронова