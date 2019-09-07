Кроме того, для водителей готовят ограничение в 2 поездки в сутки, сообщает DEITA.RU.



Министерство финансов разработало поправки в ряд документов. Как пишут «Известия», Минфин планирует обложить налогом на доходы физлиц водителей сервисов совместных поездок. Самый известный из них – BlaBlaCar.

По данным издания, изначально с такой идеей выступил Минтранс. В ведомстве считают, что налогов в 13% для водителей попуток мало. Предлагается также ограничить количество поездок до двух в сутки, а также запрет на оплату проезда наличными.

Елена Миронова