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Мини-гольф, душевые и 3D-принтеры появятся в школах России

школа

Новые школы будут отвечать требованиям современности - Министерство просвещения утвердило перечень необходимого оборудования, сообщает DEITA.RU.

Изменения коснутся тех учреждений, в которых дают начальное, основное и среднее общее образование. Таким образом, в новом ключе будут строить школы, колледжи, а также образовательные центры вузов. Запланировано, что в 2024 году появится более 200 тысяч новых мест для учеников, как отмечает «Российская газета».

В образовательных учреждениях появятся интерактивные стойки с планшетами. Не исключено, что обычные парты останутся в прошлом, им на замену придёт мебель, которую можно регулировать по высоте.

Кроме того, в начальном звене планируется оборудовать зону отдыха для обучающихся с мини-гольфом и прочими благами.

В спортзалах же будут душевые, а также оборудование для фитнеса, стрельбы, скалолазания и других интересных видов спорта.

Школьники смогут воочию оценить работу 3D-принтера, а эксперименты на физике, химии и технологии будут проводить на специальном современном оборудовании.

Стоит отметить, что внедрение данного плана ожидает учреждения по всей России.

Софья Корф

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