На 850 рублей хотят поднять минимальный размер оплаты труда в 2020 году, сообщает DEITA.RU. С такой инициативой Минтруд не только выступил, но и уже опубликовал специальный документ на Федеральном портале нормативных правовых актов.

Согласно проекту закона, начиная с 2020 года самая маленькая зарплата не должна быть меньше 12 тысяч 130 рублей. На сегодняшний день размер МРОТ равен 11 тысячам 280 рублям.

Как отмечает РГ, при таком раскладе около четырех миллионов россиян смогут получить прибавку к заработной плате. Увеличение произойдет примерно на одну тысячу рублей.

Напомним, минимальный размер оплаты труда не должен быть меньше прожиточного минимума. В связи с этим ежегодно в январе происходит увеличение МРОТ до размера прожиточного минимума за последнее полугодие минувшего года. В каждом российском регионе устанавливается свой МРОТ.

Екатерина Брязгунова