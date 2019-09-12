Минимальную зарплату россиян собираются повысить

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Зарплата - pixabay

Увеличение МРОТ можно ожидать уже в ближайшее время, сообщает DEITA.RU.

Сумма минимальной зарплаты в России может вырасти с нынешнего показателя в 11 тысяч 280 рублей до суммы в 12 тысяч 130 рублей. 

Соответствующий законопроект о её повышении в Госдуму собирается внести министерство труда. Депутаты могут рассмотреть данное предложение уже в течение этой осени.

Перед этим, инициатива будет изучены экспертным сообществом в рамках трёхсторонней комиссии, которая отвечает за регулирование трудовой сферы в России. 

Как отмечают сами авторы, повышение МРОТ необходимо в силу увеличения показателям прожиточного минимума, от которого зависит первый показатель.

Ранее сообщалось о том, что в Приморье возникла неоднозначная ситуация, связанная с возможной отменой районного коэффициента в структуре зарплаты работников бюджетной сферы.

Дмитрий Шевченко

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