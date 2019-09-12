Новости
Власти запретят уменьшать пенсии россиян
12 Сентябрь 2019, 18:30
Медведев придумал контракты для бедных
12 Сентябрь 2019, 18:25
Россиян жестко штрафуют за багажник на крыше
12 Сентябрь 2019, 18:15
«Остается молиться» — движение по «крайне аварийному мосту» продолжается
12 Сентябрь 2019, 18:00
Минимальную зарплату россиян собираются повысить
12 Сентябрь 2019, 17:45
Гражданам рассказали, как не потерять деньги в банке
12 Сентябрь 2019, 17:30
Минимальную зарплату россиян собираются повысить
12 Сентябрь 2019, 17:45
Увеличение МРОТ можно ожидать уже в ближайшее время, сообщает DEITA.RU.
Сумма минимальной зарплаты в России может вырасти с нынешнего показателя в 11 тысяч 280 рублей до суммы в 12 тысяч 130 рублей.
Соответствующий законопроект о её повышении в Госдуму собирается внести министерство труда. Депутаты могут рассмотреть данное предложение уже в течение этой осени.
Перед этим, инициатива будет изучены экспертным сообществом в рамках трёхсторонней комиссии, которая отвечает за регулирование трудовой сферы в России.
Как отмечают сами авторы, повышение МРОТ необходимо в силу увеличения показателям прожиточного минимума, от которого зависит первый показатель.
Ранее сообщалось о том, что в Приморье возникла неоднозначная ситуация, связанная с возможной отменой районного коэффициента в структуре зарплаты работников бюджетной сферы.
Дмитрий Шевченко