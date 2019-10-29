Минимальные проходные баллы ЕГЭ увеличены в России

Минобрнауки повысил минимальные баллы ЕГЭ для всех своих подведомственных вузов, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказала замминистра науки и высшего образования Марина Боровская.

Минимальные проходные баллы ЕГЭ выше того, которые установлены Рособрнадзором, уже опубликованы на официальных ресурсах учебных заведений в разделах, где указаны правила приема абитуриентов на 2020/21 учебный год.

По словам Боровской, которую цитирует РГ, значения минимальных баллов ЕГЭ были увеличены специальным приказом. Он был подписан еще 6 сентября текущего года.

При этом для получения аттестата об окончании среднего полного образования по-прежнему необходимо равняться на баллы, которые установил Рособрнадзор. Баллы на 2020 год уже известны. Так, например, по русскому языку, чтобы получить заветную корочку, нужно набрать 36 баллов, а по нормативу Минобрнауки — 40. И такая ситуация по всем предметам, повышение баллов идет на четыре-восемь баллов.

Стоит отметить, что большая часть вузов изначально устанавливает себе более высокие проходные баллы, поэтому на судьбу абитуриентов это повышение минимальных баллов ЕГЭ никак не повлияет. Разве что те, кто немного не дотянул, не смогут подать документы в вуз.

Чиновники находят в этом свои положительные моменты. Например, троечники будут сразу четко понимать, что на получение высшего образования после школы рассчитывать не приходится, и будут подыскивать себе соответствующие профильные вузы.

Добавим, что повышение баллов должно улучшить в России качество образования.

Екатерина Брязгунова