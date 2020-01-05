Минимальный возраст для вступления в брак могут изменить в России

Минимальный возраст для заключения брака могут изменить в России, сообщает DEITA.RU.

В министерстве юстиции РФ заговорили о законопроекте, который разрешит несовершеннолетним россиянам, не достигших возраста шестнадцати лет, официально создавать семью. Таким образом ведомство планирует снизить брачный возраст для вступления в гражданский брак на федеральном уровне.

Отмечается, что в Семейный кодекс будут внесены поправки, касаемые условий при которых дети на законных основаниях могут стать супругами. Подробнее об этих условиях не известно. В ведомстве лишь заявили, что депутаты Госдумы смогут обсудить этот законопроект не ранее, чем через год.

Напомним, на данный момент российский закон разрешает создание семьи для россиян, достигших шестнадцатилетнего возраста, при соблюдения определенных условий, но не оговаривает возможность формирования «новой ячейки общества» для граждан более молодого возраста. При этом ряд региональных законов устанавливают правила, при которых дети с четырнадцати лет могут вступить в законный брак.

Екатерина Цой