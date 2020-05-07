Министерство природы установит, где смогут охотиться спортсмены и любители

Новые функции Минприроды и экологии регламентируются постановлением Правительства РФ № 573, сообщает ИА DEITA.RU.



Ведомство будет вправе определять требования к земельному или лесному участку, который определён для охоты любительского или спортивного типа в отношении охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, пишет «Парламентская газета». Также ведомство будет вправе устанавливать ограничения в отношении данных охотничьих ресурсов.

Изменения вступают в силу с 6 мая текущего года.

Ранее на портале ИА DEITA.RU сообщалось о необычном госте в музее Хабаровска. Дикий фазан разбил фасад здания закрытого Гродековского музея. Сотрудник учреждения культуры проверяя, от чего сработала сигнализация удивился, увидев дикую птицу. Фазан застрял между кирпичной кладкой и зеркальным фасадом. Птицу вызволили из плена, после чего фазан быстро удалился от спасителей.