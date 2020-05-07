Новости
Министерство природы установит, где смогут охотиться спортсмены и любители
7 Май 2020, 01:15
Петарды хотят разрешить не всегда и не везде
7 Май 2020, 00:15
Путин сказал, когда завершится карантин
6 Май 2020, 23:55
Три этапа: озвучены сценарии выхода России из карантина
6 Май 2020, 23:37
«Надо владеть ситуацией»: министр получил нагоняй от Путина
6 Май 2020, 23:20
России предрекли всплеск заболеваемости коронавирусом
6 Май 2020, 23:15
Миллионы детей получили от Путина по пять тысяч
6 Май 2020, 22:50
Путин рассказал правду о здоровье Мишустина
6 Май 2020, 22:40
Министерство природы установит, где смогут охотиться спортсмены и любители
Полномочия Министерства природных ресурсов и экологии России расширены
Новые функции Минприроды и экологии регламентируются постановлением Правительства РФ № 573, сообщает ИА DEITA.RU.
Ведомство будет вправе определять требования к земельному или лесному участку, который определён для охоты любительского или спортивного типа в отношении охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, пишет «Парламентская газета». Также ведомство будет вправе устанавливать ограничения в отношении данных охотничьих ресурсов.
Изменения вступают в силу с 6 мая текущего года.
Ранее на портале ИА DEITA.RU сообщалось о необычном госте в музее Хабаровска. Дикий фазан разбил фасад здания закрытого Гродековского музея. Сотрудник учреждения культуры проверяя, от чего сработала сигнализация удивился, увидев дикую птицу. Фазан застрял между кирпичной кладкой и зеркальным фасадом. Птицу вызволили из плена, после чего фазан быстро удалился от спасителей.