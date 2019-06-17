Министерство юстиции придумало, как забрать деньги у чиновников
Раньше депутаты и госслужащие могли лишиться только
подозрительных машин и квартир, сообщает DEITA.RU.
Министерство юстиции приступило к разработке проекта закона, который должен еще сильнее усложнить жизнь российских чиновников. Если закон примут в Госдуме, и его подпишет президент, то госслужащие вскоре могут лишиться своих денег.
Как пишет «Российская газета», только за два с лишним года суды пытались обратить в доход государства 25 млрд рублей. Это те деньги на счетах, которые чиновники подтвердить не смогли. Но вообще сейчас в России нет четкого закона и правил поведения в таких случаях: пока в доход государства можно обращать только имущество, купленное на непонятные средства.
По мнению Минюста, доказывать легальность средств на счетах должен будет сам чиновник, а не прокуратура доказывать обратное. По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, этот закон должен появиться в России.
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Елена Миронова