Раньше депутаты и госслужащие могли лишиться только подозрительных машин и квартир, сообщает DEITA.RU.



Министерство юстиции приступило к разработке проекта закона, который должен еще сильнее усложнить жизнь российских чиновников. Если закон примут в Госдуме, и его подпишет президент, то госслужащие вскоре могут лишиться своих денег.

Как пишет «Российская газета», только за два с лишним года суды пытались обратить в доход государства 25 млрд рублей. Это те деньги на счетах, которые чиновники подтвердить не смогли. Но вообще сейчас в России нет четкого закона и правил поведения в таких случаях: пока в доход государства можно обращать только имущество, купленное на непонятные средства.

По мнению Минюста, доказывать легальность средств на счетах должен будет сам чиновник, а не прокуратура доказывать обратное. По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, этот закон должен появиться в России.

Ранее сообщалось о том, что в России придумали своеобразные парконы для бизнеса - новый способ взимать штрафы.

Елена Миронова