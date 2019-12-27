Министр дала совет на новогоднюю ночь

Вероника Скворцова рассказала, как получить радость от праздников, сообщает DEITA.RU.



До Нового года осталось всего несколько дней, так что россияне вовсю планируют ночь на 1 января и последующие дни каникул. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова дала несколько советов.

Как пишет Life, главный совет министра – побольше гулять и не сидеть все праздничные дни за накрытым столом. Вообще, считает Скворцова, получить удовольстве от праздников получится только у тех, кто не злоупотребит алкоголем и тяжелой пищей.

Лучше всего, по мнению министра, брать на прогулку лыжи или санки и активно проводить время. Ну, а в тех регионах, где снега нет – надо просто ходить.

Елена Миронова