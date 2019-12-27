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Министр дала совет на новогоднюю ночь

бенгальские огни новый год

Вероника Скворцова рассказала, как получить радость от праздников, сообщает DEITA.RU.

До Нового года осталось всего несколько дней, так что россияне вовсю планируют ночь на 1 января и последующие дни каникул. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова дала несколько советов.

Как пишет Life, главный совет министра – побольше гулять и не сидеть все праздничные дни за накрытым столом. Вообще, считает Скворцова, получить удовольстве от праздников получится только у тех, кто не злоупотребит алкоголем и тяжелой пищей.

Лучше всего, по мнению министра, брать на прогулку лыжи или санки и активно проводить время. Ну, а в тех регионах, где снега нет – надо просто ходить.

Елена Миронова

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