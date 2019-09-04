Ситуация с бытовыми отходами в столице Дальнего Востока накануне ВЭФ кошмарная, сообщает DEITA.RU.



В нулевой день юбилейного Восточного экономического форума администрация Владивостока потерпела фиаско. Прибывший заранее на ВЭФ министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин собственноручно убирал владивостокский мусор на побережье.

Сегодня в столице проходит экомарафон «Чистые берега Дальнего Востока» - именно там и собирал бутылки, бумажки и покрышки целый федеральный министр. Ему в помощь выделили заместителя губернатора Приморья, сотрудников МЧС и армию волонтеров. Судя по фото, на пляже бухты Патрокл экологическая ситуация кошмарная: за несколько часов волонтеры и министр собрали много мешков мусора.





Вот такая столица - убирают в последнюю минуту и то – только «прихожую», которую увидят гости. У пользователей соцсетей возник резонный вопрос: насколько все должно быть плохо в городских структурах, чтобы уборкой мусора вручную занимались теоретики федерального уровня?

Стоит отметить, что редакции не удалось найти в открытых источниках информации о других подобных случаях - когда министр природных ресурсов лично убирал бы в городах мусор. Такого не было никогда, как и рекордных гор мусора, образовавшихся во Владивостоке в 2019-м.

Елена Миронова