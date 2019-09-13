Министр испытает новую пенсионную систему на себе

Максим Орешкин опробует новый инструмент для накопления пенсии, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Глава министерства экономического развития поддержал инициативу по созданию системы добровольных пенсионных накоплений.

Её предложило само ведомство. При этом, в доказательство того, что идея хорошая Максим Орешкин заявил, что сам готов воспользоваться этим продуктом.

Он отметил, что как только будет принят соответствующий закон о новом элементе пенсионной системы, он сразу же попросит перечислять через него часть своей зарплаты.

Напомним, что Минфин рассказал о новой системе накоплений, которая направлена на согласование в Минтруд. После этого её подробности будут оглашены публично и её ждёт общественное обсуждение.

Дмитрий Шевченко