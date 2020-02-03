Министр Козлов пообещал свои теплицы Дальнему Востоку

Так, на прямой вопрос корреспондента, насколько Дальний Восток зависит от китайской продукции, министр уклончиво ответил, заявив, что «сейчас Китай старается больше закупать у нас», сообщает DEITA.RU.



«Мы уже добились определенных успехов, и теперь курицу с молоком возим им мы», - заявил министр, добавив, что особенно Китай интересуется соей, которую выращивают в ДФО.

После он добавил, что сейчас прорабатывается вопрос по открытию теплиц для выращивания овощей на Дальнем Востоке, чтобы они поставляли свежую продукцию «без добавок». Особенно такие комплексы хотят создать в труднодоступных местах и рядом с границей.

Напомним, DEITA.RU уже писало о том, что Дальний Восток столкнулся с дефицитом и дороговизной продуктов, в частности овощей, после закрытия границы. Тогда агентство сообщало, что на китайскую продукцию приходится 20% от общего объема рынка огурцов и помидоров.

Местные тепличные производства не могут полностью закрыть потребности рынка, в большинстве случаев теплицы являются весенними, зимние комплексы расположены только на Сахалине, в Хабаровском крае и в Приморье, причем в последнем – до 80% от всей площади теплиц в ДФО. Потребность рынка в среднем составляет более 900 тысяч тонн овощей в год. Однако этого не могут обеспечить местные производства. Поэтому традиционной заменой были китайские овощи, которые экспортировались в регионы ДФО.