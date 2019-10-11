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Министр Козлов: строить дома под 2% ипотеку будут «наши люди»
Министерство по развитию Дальнего Востока взялось за строительство
домов и жилых комплексов в регионе, сообщает DEITA.RU.
Александр Козлов, глава Минвостокразвития, сделал важное заявление насчет дальневосточной ипотеки под 2%. Интервью с министром опубликовала «Российская газета».
По словам Александра Козлова, чтобы реализация дальневосточной ипотеки, инициированной Владимиром Путиным, прошла гладко, в регионах надо наладить жилищное строительство. Министр отметил, что ему известно, как сложно дальневосточным регионам найти профессионалов для возведения качественного жилья.
Именно поэтому министерство уже ищет застройщиков для работы под 2% ипотеку на ДВ. Кроме того, помощь регионам будет еще и в подготовке инфраструктуры: важно, чтобы строились новые микрорайоны. А подготовить все необходимое для этого, дороги, водоснабжение, канализацию, муниципалитетам непросто. В этом вопросе министерство также поможет.
Елена Миронова