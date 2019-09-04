Глава Минэконоразвития Максим Орешкин раскритиковал отечественные банки, сообщает DEITA.RU.



Так, говоря о причинах огромной закредитованности россиян, Орешкин заметил, что трудная ситуация – это, безусловно, вина самого человека. Но банки спекулируют на этом, предлагая кредиты, которые ставят заемщика в еще более сложное положение.

Человек принимает кабалу, надеясь выбраться из кризиса, но взамен получает новое «кредитное рабство». Таким образом, виноваты не только люди, но и банки, думающие только о собственной выгоде.

Об этом Орешкин сказал в рамках ВЭФ, проходящего в эти дни на Русском острове во Владивостоке.

Глава Минэкономразвития отметил, что новый закон о банкротстве физических лиц должен исправить ситуацию. Механизм будет жестче, детали законопроекта уточняются.

В то же время, министр нашел главного виновника ситуации. Центробанк, по его словам, ничего не делает, чтобы остановить катастрофический рост объема кредитов россиян. Ранее Орешкин и ЦБ уже конфликтовали, причем в Твиттере.

Так, доклад ЦБ свидетельствовал о росте ВВП благодаря кредитованию населения в первом полугодии 2019 года, на что Орешкин в своем аккаунте написал - «думал, у Центробанка лучше с макроэкономикой».

Отношение платежей по кредитам к прибыли составляет около 60 процентов. Это крайне опасная тенденция - именно из-за нее наступил кредитный кризис, который может перерасти в рецессию.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина парировала в интервью Reuters, что винить кредитование в низких доходах и долгах людей - это преувеличение.

За прошлый год долговая нагрузка на россиян выросла до 8,4% от общей суммы доходов. Ранее Орешкин уже бил тревогу, что «кредитный пузырь» россиян лопнет уже в 2021 году, и последствия будут необратимыми.

Ситуация грозит перерасти в социальную проблему. Доходы снижаются, а привыкшие к хорошей жизни представители среднего класса не хотят отказываться от удобств и возможностей.

Надежда на «потом» - психологический рубеж, вгоняющий человека в бесконечную тягомотину займов и платежей.

Василий Кучин