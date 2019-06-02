Китай готов к торговой войне с США, но при этом оставляет открытой дверь для переговоров, сообщает DEITA.RU.

Об этом заявил в ходе международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-ла диалог» министр обороны Китая Вэй Фэнхэ.

С 10 мая США в очередной раз повысили пошлины в отношении китайских товаров с 10% до 25% на общую сумму 200 миллиардов долларов.

Накануне стало известно, что «черный список» китайских компаний подготовило Министерство торговли США, и в него вошли организации самого широкого профиля. Согласно анализу американского бюро промышленности и безопасности, в основном, китайские компании работают в сфере электроники, авиации, машиностроения и материалов, которые используются для высокотехнологичных компонентов. И хотя многие из тех, кто попал в «черный список», не имеют большой известности за пределами страны, Америка посчитала, что они все-равно несут угрозу нацбезопасности.

В этот список, в частности, попал Пекинский научно-исследовательский институт технологии авиационного производства, Центр научных исследований и разработки аэродинамики Китая, Институт оборудования и управления автоматизации Пекина и другие – всего 143 организации.

Дмитрий Санников