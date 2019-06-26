Министр образования Республики Хакасия Лариса Гимазутина в прямом эфире заявила, что комедию «Горе от ума» написал русский прозаик, поэт Александр Николаевич Радищев, сообщает DEITA.RU. В эфире местного телеканала «Абакан-24» чиновник рассказывала об итогах учебного 2018/19 года, о результатах ЕГЭ и о системных проблемах образования.

На вопрос ведущего, проходят ли Радищева на уроках литературы, Лариса Гимазутина неуверенно ответила, что да, проходят, и тут же уточнила произведение, которому отдается предпочтение. «Горе от ума», сказала министр.

Напомним, что данную комедию написал Александр Грибоедов в 1822–1824 годах.

История вызвала бурное обсуждение в Сети: «Какой министр такая и система образования», «В нашем образовании ещё больше будет безграмотных учителей, если будет продолжаться ЕГЭ», «Ни на один вопрос мне учитель истории ее смогла ответить. Выпускница математического факультета не знает ответа на вопрос 1/2+1/3. Про врачей вообще молчу», «Разве "Горе от ума написал не Дмитрий Медведев», «Чему тут удивляться? Кто засел в аппарате после развала страны?! Случайные люди! Те у кого больше денег, и влиятельная «крыша»! А это последствия ельцинских времён! Такие чинуши по всей стране, и народ уже видит что повылезало!».

Екатерина Брязгунова