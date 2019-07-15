Максим Орешкин проехался по отечественным дорогам, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.



Глава Минэкономразвития рассказал о своих впечатлениях от поездки на форум в Тольятти на автомобиле Lada Xray.

По его словам, машина показала себя хорошо, но вместе с тем чиновник заявил о необходимости ремонтировать дороги.

Министр даже признался, что в одном месте чуть не пробили колесо на автомобиле. Кроме этого, Орешкин рассказал о том, что заметил ремонт федеральных трасс по пути в Тольятти.

В своем Instagram чиновник добавил фотографии из пробок в Балашихе и Покрове, посещений Владимира, Нижнего Новгорода и Свияжска.

Дмитрий Шевченко