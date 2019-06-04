По словам главы Министерства экономического развития, инфляция прошла свой пик и будет замедляться, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным Максим Орешкин прокомментировал темпы роста российской экономики. По его мнению, в этом году она может вырасти на 1,3% ввиду того, что к концу года начнёт ускоряться ВВП и замедляться инфляция.

Вместе с тем, чиновник сообщил президенту, что Министерство не будет менять свой официальный прогноз, сделанный ранее.

Орешкин напомнил, что в ещё в марте этого года инфляция достигла своего максимума — 5,3%. При этом ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин говорил о том, что ВВП может увеличиться менее чем на 1% уже в этом году.

Напомним, что с 2012 года российская экономика показала свой самый лучший рост в прошлом году. Показатель роста составил 2,3%.