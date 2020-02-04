Министр ответил про объединение регионов на Дальнем Востоке

Прорабатываются ли в России варианты укрупнения дальневосточных регионов, такой вопрос задал профильному министру корреспондент издания, упомянув, в частности, идею объединения ЕАО с Амурской областью или Хабаровским краем, сообщает DEITA.RU.



По словам Александра Козлова, в компетенции ведомства не входит определение границ и полномочий регионов на Дальнем Востоке. А процесс объединения зависит только от местных жителей, которые, если захотят объединиться, проведут референдум.

Напомним, что в последнее время часто поднимался вопрос о разделении Еврейской автономной области и присоединении ее к Амурской области и Хабаровскому краю. В декабре 2019 года губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не исключал варианта объединения двух регионов. Добавляя, что этот процесс возможен, только если люди проголосуют за этот вариант.

Политолог Илья Гращенков заявлял агентству, что объединение Хабаровского края и ЕАО будет органичным процессом, потому что «титульная» нация почти покинула регион, менее 1% проживает на территории региона. Опрошенные жители региона называли эту идею позитивной, потому что в соседних регионах более мощная экономика, а в самой области больше всего иностранных мигрантов, нежели чем русских и евреев.