Вышестоящее руководство не имело к нему претензий, сообщает DEITA.RU.



Во вторник, 16 июля, стало известно о том, что министр строительства Хабаровского края Александр Шавбота покидает свой пост. Его последний рабочий день - сегодня.

Как сообщила пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко, заявление об отставке Шабовта написал по собственному желанию. Она также отметила, что среди причин - большой объем работ: строительство домов для сирот, объекты в Комсомольске-на-Амуре, онкологический диспансер.

В телеграм-канале «Недебри» сообщалось о том, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не имел к министру претензий. Шабовта занимал пост с сентября 2018 года.

Елена Миронова