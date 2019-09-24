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Министр «похоронил» льготные перелеты
24 Сентябрь 2019, 09:15
Глава Минтранса Евгений Дитрих публично поддержал уход от «плоских» тарифов на самолеты в Москву для жителей Дальнего Востока. Льготным перевозкам жить осталось недолго, сообщает DEITA.RU.
На заседании комиссии в Госдуме Дитрих заявил, что существующая система плоских тарифов замедляет развитие перевозок на Дальний Восток, и нуждается в серьезном реформировании.
Он признал, что программа стала «отдушиной» для многих людей и подарила возможность летать по стране, но сейчас она изжила себя. Таким образом, министр констатировал скорую отмену инициативы.
Как именно будут реформировать систему - пока неясно. Ранее глава «Аэрофлота» Виталий Соловьев также публично посетовал на невыгодность системы, и ее несоответствие рыночным отношениям.
Сейчас субсидии авиаперелетов действуют из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Симферополь, Калининград. Согласно тавреной сетке, самолетом «Аэрофлота» в эти города улететь можно минимум за 25 тысяч, а «Россией» - 22.
В октябре Минтранс откроет доступ к объемам и принципам распределения льготных тарифов. Тогда и наступит ясность, как дальневосточники будут летать в столицу России в дальнейшем.
Примечательно, что ранее на ВЭФ президент Владимир Путин заявил, что поддержка летающих на запад дальневосточников продолжится. Но Путин обмолвился об изменении тарифов. «Вроде бы и действуют авиаперевозчики в рамках международных стандартов, но тарифы считает бездушная машина, взвинчивая цены», - сказал президент.
Также на полях ВЭФ чиновники обсуждали создание на Дальнем Востоке нового крупного авиаперевозчика, либо создание дочерней компании исключительно по вопросам перелетов с ДВ.
Во властных структурах по вопросу дальнейших льгот на данный момент ситуация довольно запутанная. На полях ВЭФ президент Путин также обратился к гендиректору «Аэрофлота», возмущенный такими темпами роста цен на авиабилеты: «Виталий, больше инфляции — 7% рост!», – сказал президент.
Октябрьская ревизия расставит все точки над i, но уже сейчас очевидно, что «халява» для дальневосточников кончится.
Василий Кучин