Россияне резко ответили министру, который считает, что отмена пенсий повлечет рост экономического развития, сообщает DEITA.RU.

Вслед за цитатами премьер-министра России Дмитрий Медведева, жители страны стали внимательно слушать, что говорят «просто министры», и не ошиблись.

«Вот никогда не слушал, что там они балакают, — рассказал житель приморского села Сергей Иванович, — но с недавних пор обращаю внимание на то, что министры говорят. От этого наша жизнь зависит.

Почему? Потому что потом их инициативы в разные законы идут, а жить-то по ним нам», — сказал собеседник агентства.

Как выяснилось, возмущение приморского пенсионера вызвали слова министра экономического развития России Максима Орешкина о том, кто «тормозит» российскую экономику. И спасти ее можно «осознанной жертвой настоящего ради будущего». В подверженнее этого министр экономического развития РФ приводит в пример Китай, который за несколько десятилетий буквально ворвался в мировую элиту и уже давно стал сверхдержавой.

«Так исторически сложилось, что объём ресурсов, который Китай тратит на пенсии, был очень низкий, это осознанная политика. Люди в сельской местности раньше не получали пенсии…Так они могут тратить больше денег на ВВП и инвестиционные расходы», — цитируют слова министра Минэкономразвития СМИ.

«Это какой-то бред, — продолжил разговор Сергей Иваничев, — может, министр посмотрит в те места, которые ближе к столице? Европу, например, где пенсия — больше 1000 американских долларов?» — возмущается собеседник.

«Может, это просто – проверочный камушек? – добавляет еще один приморский пенсионер. — Проверить, как народ отреагирует».

По мнению дальневосточников, человек такого ранга просто оговориться не может.

«Точно, кто-то пытается протащить отмену пенсий и закрепить ее законодательно», — говорит еще одни житель Дальнего Востока, на этот раз из Сахалинской области. — Да для того, чтобы ВВП поднимать, не об отмене пенсий думать надо, а о развитии экономики! Слезть, наконец, с этой нефтяной иглы, перестать плодить «купи-продай» — эти многочисленные супермаркеты и магазины. Скоро в них ничего покупать не будут, и не потому, что привозные товары закончатся, а просто не на что будет», — высказал свое мнение Александр Иванович.

Напомним, заявление о том, что пенсии тормозят развитие российской экономики, министр России Максим Орешкин сделал на Столыпинском форуме, на котором обсуждались пути развития страны.

Инна Эстрина