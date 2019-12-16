Министр просвещения призвала не давать домашних заданий на новогодние каникулы

Министр просвещения России Ольга Васильева призвала учителей не задавать школьникам домашние задания на новогодние каникулы, сообщает DEITA.RU.

Как заявила Ольга Васильева «РГ», родители часто жалуются на то, что ребенок не всегда понимает указанные в учебниках задания, а домашнюю работу порой приходится делать всей семьей и до поздней ночи.

Как считает министр просвещения, потеряна функциональная грамотность. По ее словам, школьники, начиная с 5-го, 6-го класса, не всегда понимают, как применять знания, которые они получают.

Ранее Васильева сообщила, что, по итогам исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment), российские школьники ухудшили результаты по читательской, математической и естественно-научной грамотности из-за того, что не умеют искать информацию с помощью компьютера.

Дмитрий Санников