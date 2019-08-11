Почти 100 образовательных программ пропадут из перечня, сообщает DEITA.RU.



Министр просвещения России Ольга Васильева рассказала о том, как ведомство будет реформировать систему начального профессионального образования. Все подробности опубликованы в «Российской газете».

По словам Васильевой, реформа начнется в сентябре 2020 года. Тогда из колледжей планируют убрать около 100 специальностей. По мнению чиновницы, последние пять лет они не пользовались спросом у абитуариентов. Некоторые профессии уже успели исчезнуть с рынка труда.

В первую очередь пропадут следующие специальности: изготовитель эмалированной посуды, сушильщик в бумажном производстве, ткач, вышивальщица, радиоператор.

Вместо них в колледжах введут новые специальность. Все они будут связаны с современными технологиями и даже с 3D.

Елена Миронова