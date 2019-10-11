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Министр рассказал, как изменится медицина в ДФО

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По словам Александра Козлова, президент принимает меры для решения важных проблем, сообщает DEITA.RU.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов дал большое интервью изданию «Российская газета». Одна из тем, о которой говорил минстр, – решение в ДФО социальных проблем.

По словам Александра Козлова, на заседании Госсовета Владимир Путин принял важные решения в этой сфере. В частности, президент поручил увеличить сумму, которую получает медперсонал и врачи при переезде по работе на Дальний Восток.По мнению министра, миллион на Колыме и миллион в Крыму – это абсолютно разные деньги. Как только правительство подготовит все поправки, кадровый вопрос в медсфере на Дальнем Востоке должен будет решиться.

Это же касается и оснащения школ. Купить все необходимое в Европейской части России и на Камчатке – разные средства. 178 тысяч на Дальнем Востоке с местными ценами не хватит ни на что. Теперь, по поручению Владимира Путина, федаральные органы должны пересмотреть этот вопрос.

Елена Миронова

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